Требуется ТЗ-Мейкер Что нужно: 1. Составить подробный план статьи для информационного портала 2. Составить Title 3. Составить H1 все! Оплата 20р = 1 план ...
Написание рерайта
Требуется исполнитель для написания рерайта. Источники предоставляю. Подробности в скайпе.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $40Рерайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют. Что нужно делать: Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;Уникальность от 75% по text.ru;Частотность по слову не ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен качественный рерайт англоязычного текста на сайтах одностраничниках "под ключ" (с заливкой замены старого текста на сайте на новый). Текста на сайтах не много.Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Здравствуйте! Требуется исполнитель на проект по написанию не сложного рерайта. Уникальность по текст.ру не ниже 80%. Оплата 30 р. за 1000 з.б.п. Оплата Вемани В заявке указываем скайп для связи! ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть 2 статьи в Ворде, которые нужно объединить в одну и немного дополнить, контент для дополнения возможен на Казахском языке Сама статья должна быть на Русском языке P.S. Пишите ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Уважаемые фрилансеры, требуется помощь в рутинной работе. Заказ состоит из двух этапов: 1. Нужно пройтись по всем страницам сайта и сохранить каждую статью в отдельный документ (файл ворда) 2. Полученные статьи нужно будет ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Набираем авторов на сайт о кредитовании. Условия: 1. Опыт написания статей (рерайт/копирайт). 2. Умение работать с ключами. 3. Ответственность и наличие свободного времени. 4. Выполнение тестового задания (2000 ЗБП). ...Рерайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
«Торговое предложение» - этокарточка товара в варианте цвета или размера. Например, Футболка Red Foxможет быть в трех цветах. Соответственно, у данного товара ТРИторговых предложения, описание вы присылаете одно, но высылаете 3 фотографии.Необходимо подготовить:1) Описание2) Фотографии товаров во ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать рерайт статьи: http://vdizayne.ru/bit/3807-top-10-domashnix-veshhej-kotorye-zhelayut-vashej-smerti.htmlТекст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы.Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично))Уникальность ...Рерайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/aptechnyie-krema-dlya-litsa/Ключевик: аптечные крема для лица вставить в текст с плотностью: один ключ на 80-90 СЛОВ. В первом и последнем абзаце обязательно. Склонять и разбавлять ключи МОЖНО. Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад