Написание рерайта

Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют. Что нужно делать: Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;Уникальность от 75% по text.ru;Частотность по слову не ...