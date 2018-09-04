Написание рерайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен4 заявки229 просмотров

Здравствуйте! Требуется исполнитель на проект по написанию не сложного рерайта. Уникальность по текст.ру не ниже 80%.

Оплата 30 р. за 1000 з.б.п. 

Оплата Вемани

В заявке указываем скайп для связи! 

Подробности в скайпе

7 лет назад
Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lina_Rilay
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$11
5 дней
Отличный исполнитель, справилась с поставленной задачей. Продолжаем сотрудничество
Отличный заказчик, задания четкие и ясные, оплата своевременная и четкая, вплоть до копейки, в общении приятна и дружелюбна, как заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lina_Rilay
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт новости без ключевых слов (сделать рерайт 7 новостей)

    Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют.  Что нужно делать: Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;Уникальность от 75% по text.ru;Частотность по слову не ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи ТОП-10 домашних вещей, которые желают вашей смерти

    Сделать рерайт статьи: http://vdizayne.ru/bit/3807-top-10-domashnix-veshhej-kotorye-zhelayut-vashej-smerti.html﻿Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы.Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично))Уникальность ...

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи на женскую тему

    Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/aptechnyie-krema-dlya-litsa/﻿Ключевик: аптечные крема для лица вставить в текст с плотностью: один ключ на 80-90 СЛОВ. В первом и последнем абзаце обязательно. Склонять и разбавлять ключи МОЖНО. Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (2)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (3)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (4)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (5)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг текстов (6)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт 10 статей (рецептов)

    Необходимо переписать тексты рецептов с уникальностью текста от 50%. Сами рецепты короткие около 1000 символов, на рерайт 1 рецепта обычно уходит около 10 минут Оплата: 1 рецепт = 20 руб.  За ...

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад