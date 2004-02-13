Рерайт статьи ТОП-10 домашних вещей, которые желают вашей смерти

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Закрыт19 заявок221 просмотр

Сделать рерайт статьи: http://vdizayne.ru/bit/3807-top-10-domashnix-veshhej-kotorye-zhelayut-vashej-smerti.html﻿Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы.Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично))Уникальность не менее 95% по text.ru

7 лет назад
Goodlake
Елена 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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