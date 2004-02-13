Рерайт статьи на женскую тему

Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/aptechnyie-krema-dlya-litsa/﻿Ключевик: аптечные крема для лица вставить в текст с плотностью: один ключ на 80-90 СЛОВ. В первом и последнем абзаце обязательно. Склонять и разбавлять ключи МОЖНО. Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник. Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы. Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично)) Уникальность не менее 95% по text.ru