Рерайт статьи на женскую тему

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Закрыт13 заявок199 просмотров

Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/aptechnyie-krema-dlya-litsa/﻿Ключевик: аптечные крема для лица вставить в текст с плотностью: один ключ на 80-90 СЛОВ. В первом и последнем абзаце обязательно. Склонять и разбавлять ключи МОЖНО. Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник. Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы. Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично)) Уникальность не менее 95% по text.ru

7 лет назад
Goodlake
Елена 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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