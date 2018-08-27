Нужны статьи на финансовую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрытнет заявок153 просмотра

Набираем авторов на сайт о кредитовании.

Условия:

1. Опыт написания статей (рерайт/копирайт).

2. Умение работать с ключами.

3. Ответственность и наличие свободного времени.

4. Выполнение тестового задания (2000 ЗБП).

В отклике на вакансию пришлите логин Скайп и напишите, сколько времени готовы уделять работе и сколько ЗБП можете сдавать в день.

Внимание: ТЗ будет выслано только кандидатам, которые указали логин Скайп. Вся работа ведется только там.

Оплата 30 руб. за 1000 ЗБП. Переводим на Вебмани один раз в неделю.

Написание статей
7 лет назад
ibrodyagina
Ирина 
55 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется ТЗ-Мейкер

    $40

    Требуется ТЗ-Мейкер Что нужно: 1.  Составить подробный план статьи для информационного портала 2.  Составить Title 3.  Составить H1 все! Оплата 20р = 1 план ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт новости без ключевых слов (сделать рерайт 7 новостей)

    Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют.  Что нужно делать: Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;Уникальность от 75% по text.ru;Частотность по слову не ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание рерайта

    $30

    Здравствуйте! Требуется исполнитель на проект по написанию не сложного рерайта. Уникальность по текст.ру не ниже 80%. Оплата 30 р. за 1000 з.б.п.  Оплата Вемани В заявке указываем скайп для связи!  ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Описание для спортивного товара

    $250

    «Торговое предложение» - этокарточка товара в варианте цвета или размера. Например, Футболка Red Foxможет быть в трех цветах. Соответственно, у данного товара ТРИторговых предложения, описание вы присылаете одно, но высылаете 3 фотографии.Необходимо подготовить:1)     Описание2)     Фотографии товаров во ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи ТОП-10 домашних вещей, которые желают вашей смерти

    Сделать рерайт статьи: http://vdizayne.ru/bit/3807-top-10-domashnix-veshhej-kotorye-zhelayut-vashej-smerti.html﻿Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы.Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично))Уникальность ...

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи на женскую тему

    Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/aptechnyie-krema-dlya-litsa/﻿Ключевик: аптечные крема для лица вставить в текст с плотностью: один ключ на 80-90 СЛОВ. В первом и последнем абзаце обязательно. Склонять и разбавлять ключи МОЖНО. Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (2)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (3)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (4)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад