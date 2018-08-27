Нужны статьи на финансовую тематику

Набираем авторов на сайт о кредитовании.

Условия:

1. Опыт написания статей (рерайт/копирайт).

2. Умение работать с ключами.

3. Ответственность и наличие свободного времени.

4. Выполнение тестового задания (2000 ЗБП).

В отклике на вакансию пришлите логин Скайп и напишите, сколько времени готовы уделять работе и сколько ЗБП можете сдавать в день.

Внимание: ТЗ будет выслано только кандидатам, которые указали логин Скайп. Вся работа ведется только там.

Оплата 30 руб. за 1000 ЗБП. Переводим на Вебмани один раз в неделю.