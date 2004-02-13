Требуется ТЗ-Мейкер

Что нужно:

1. Составить подробный план статьи для информационного портала

2. Составить Title

3. Составить H1

все!

Оплата 20р = 1 план

Работы много, порядка 2000 статей.

В день человек может сделать около 30 - 50 планов

Процесс создания структуры:

1) Читаете все ключевые фразы для статьи

2) Пытаетесь понять, какая потребность есть у посетителей (на основе ключевых слов)

3) Пишите от себя план статьи (с головы) исходя из потребностей пользвателей

4) Ознакамливаетесь с ТОПом Яндекса (ТОП 10) по ключевым фразам (предоставим удобный сервис для быстрого сбора заголовков конкурентов в 1 клик)

5) Дополняете новой информацией (заголовками) свою структуру, исходя из заголовков конкурентов.

6) Готово

СМОТРИТЕ ПРИМЕР В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ

Основная мысль состоит в том, чтобы создать максимально полный план по заданной теме для копирайтеров, отвечающий на все возможные вопросы посетителей по заданной теме статьи.

Требования к соискателю:

1) Человек должен понимать что такое "наиболее полная структура плана" (лучше, чем у конкурентов)

2) Должен понимать как правильно составить title и h1 исходя из главных ключей в статье и дополнительных слов. (про правила составления тайтла и заголовка можно прочитать тут: https://vk.com/@puzatru-oformlenie-stati-chek-list )

3) Усидчивость

В заявке пишите:

1. Опыт составления ТЗ.

2. Какой объем (количество ТЗ) можете делать в день.

3. Сколько дней в неделю готовы работать.

4. Прикрепить 2 готовых плана статьи по заданным ключам из прикрепленного файла. (Тестовое задание)