Требуется ТЗ-Мейкер

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт5 заявок351 просмотр

Требуется ТЗ-Мейкер

Что нужно:

1.  Составить подробный план статьи для информационного портала

2.  Составить Title

3.  Составить H1

все!

Оплата 20р = 1 план

Работы много, порядка 2000 статей.

В день человек может сделать около 30 - 50 планов

Процесс создания структуры:

1) Читаете все ключевые фразы для статьи

2) Пытаетесь понять, какая потребность есть у посетителей (на основе ключевых слов)

3) Пишите от себя план статьи (с головы) исходя из потребностей пользвателей

4) Ознакамливаетесь с ТОПом Яндекса (ТОП 10) по ключевым фразам (предоставим удобный сервис для быстрого сбора заголовков конкурентов в 1 клик)

5) Дополняете новой информацией (заголовками) свою структуру, исходя из заголовков конкурентов.

6) Готово

СМОТРИТЕ ПРИМЕР В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ 

Основная мысль состоит в том, чтобы создать максимально полный план по заданной теме для копирайтеров, отвечающий на все возможные вопросы посетителей по заданной теме статьи. 

Требования к соискателю: 

1) Человек должен понимать что такое "наиболее полная структура плана" (лучше, чем у конкурентов)

2) Должен понимать как правильно составить title и h1 исходя из главных ключей в статье и дополнительных слов. (про правила составления тайтла и заголовка можно прочитать тут: https://vk.com/@puzatru-oformlenie-stati-chek-list )

3) Усидчивость 

В заявке пишите:

1. Опыт составления ТЗ.

2. Какой объем (количество ТЗ) можете делать в день.

3. Сколько дней в неделю готовы работать.

4. Прикрепить 2 готовых плана статьи по заданным ключам из прикрепленного файла. (Тестовое задание) 

6 лет назад
Vendettos
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт новости без ключевых слов (сделать рерайт 7 новостей)

    Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют.  Что нужно делать: Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;Уникальность от 75% по text.ru;Частотность по слову не ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание рерайта

    $30

    Здравствуйте! Требуется исполнитель на проект по написанию не сложного рерайта. Уникальность по текст.ру не ниже 80%. Оплата 30 р. за 1000 з.б.п.  Оплата Вемани В заявке указываем скайп для связи!  ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Описание для спортивного товара

    $250

    «Торговое предложение» - этокарточка товара в варианте цвета или размера. Например, Футболка Red Foxможет быть в трех цветах. Соответственно, у данного товара ТРИторговых предложения, описание вы присылаете одно, но высылаете 3 фотографии.Необходимо подготовить:1)     Описание2)     Фотографии товаров во ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи ТОП-10 домашних вещей, которые желают вашей смерти

    Сделать рерайт статьи: http://vdizayne.ru/bit/3807-top-10-domashnix-veshhej-kotorye-zhelayut-vashej-smerti.html﻿Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на исходник.Допускается (и приветствуется) использовать дополнительные источники из интернета, для максимально полного освещения темы.Размер статьи примерно такой же, как в оригинале. Плюс/ минус немного некритично))Уникальность ...

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт статьи на женскую тему

    Сделать рерайт статьи: https://foto-elf.ru/aptechnyie-krema-dlya-litsa/﻿Ключевик: аптечные крема для лица вставить в текст с плотностью: один ключ на 80-90 СЛОВ. В первом и последнем абзаце обязательно. Склонять и разбавлять ключи МОЖНО. Текст разделить на абзацы, проставить заголовки, ориентируясь на ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (2)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (3)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (4)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить рерайтинг (5)

    Тексты прилагаются. В рерайте должно быть плюс/минус то же количество символов, что и сейчас. Заголовок использовать как ключевое слово. Повторить его в тексте 4 раза. Один раз из этих 4-х перефразировать.  С вас ИТОГОВАЯ ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад