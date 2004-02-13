Необходимо сделать рерайт новости по тематике криптовалют. Что нужно делать: Вы получаете ссылки на новости, которые необходимо рерайтить;Создаете сводку новостей на 7к-8к символов без пробелов;Уникальность от 75% по text.ru;Частотность по слову не ...
Требуется ТЗ-Мейкер
Требуется ТЗ-Мейкер
Что нужно:
1. Составить подробный план статьи для информационного портала
2. Составить Title
3. Составить H1
все!
Оплата 20р = 1 план
Работы много, порядка 2000 статей.
В день человек может сделать около 30 - 50 планов
Процесс создания структуры:
1) Читаете все ключевые фразы для статьи
2) Пытаетесь понять, какая потребность есть у посетителей (на основе ключевых слов)
3) Пишите от себя план статьи (с головы) исходя из потребностей пользвателей
4) Ознакамливаетесь с ТОПом Яндекса (ТОП 10) по ключевым фразам (предоставим удобный сервис для быстрого сбора заголовков конкурентов в 1 клик)
5) Дополняете новой информацией (заголовками) свою структуру, исходя из заголовков конкурентов.
6) Готово
СМОТРИТЕ ПРИМЕР В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ
Основная мысль состоит в том, чтобы создать максимально полный план по заданной теме для копирайтеров, отвечающий на все возможные вопросы посетителей по заданной теме статьи.
Требования к соискателю:
1) Человек должен понимать что такое "наиболее полная структура плана" (лучше, чем у конкурентов)
2) Должен понимать как правильно составить title и h1 исходя из главных ключей в статье и дополнительных слов. (про правила составления тайтла и заголовка можно прочитать тут: https://vk.com/@puzatru-oformlenie-stati-chek-list )
3) Усидчивость
В заявке пишите:
1. Опыт составления ТЗ.
2. Какой объем (количество ТЗ) можете делать в день.
3. Сколько дней в неделю готовы работать.
4. Прикрепить 2 готовых плана статьи по заданным ключам из прикрепленного файла. (Тестовое задание)
Заявки фрилансеров
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