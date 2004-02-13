Нужен рерайт статьи

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок157 просмотров

Есть 2 статьи в Ворде, которые нужно объединить в одну и немного дополнить, контент для дополнения возможен на Казахском языке

Сама статья должна быть на Русском языке

P.S. Пишите цену и сроки

7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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