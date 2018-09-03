Рерайт статьи для сайта на кухонную тематику

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Завершен8 заявок213 просмотров

Нужно сделать рерайт статьи по кухням с сохранением ключевых слов, которые выделены жирным шрифтом. Статья должна оставаться читабельна (не только для роботов но и людей)

Символов без пробелов 3497

7 лет назад
ponomaki
Кирилл 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$4
1 день
Работа была выполнена в тот же день - очень быстро, по работе все отлично, рекомендую
Понятное ТЗ, мгновенная реакция, сиюсекундная проверка и оплата - отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад

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