Рерайтинг простых статей объемом 2 тыс. знаков каждая

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Закрыт13 заявок312 просмотров

Ищу человека, который сможет выполнить рерайт большого объема простых статей. 

Не нужно быть специалистом в теме, достаточно просто хорошо владеть русским языком, чтобы справиться с этой работой. 

Всего необходимо сделать рерайт 300 статей.

Объем статей 2к знаков без пробелов.

Тематики статей разные. Вам не нужно ни вписывать ключевые слова, ни заниматься другими вещами по оптимизации статьи.

Просто нужно перессказать статью своими словами, чтобы добиться нужной уникальности, и чтобы смысл статьи не исказился.

С работой справится даже старшеклассник.

Вам будут даны источники к каждой статье. 1 статья - 1 источник. 

Если статья большая, то уменьшаем ее примерно 2тыс. знаков без пробелов. Если короткая, то стараемся довести хотя бы до 1.5к символов 

Самое главное это привлекательный заголовок в статье. 

Заголовок также немного меняем, но чтобы он был таким же привлекательным, как в источнике.

Проверяем текст через text.ru

Уникальность должна быть от 90% 

В статье не должно быть каких-либо ошибок, текст должен легко читаться. 

В статье используем заголовки, списки, т.е. делаем максмаильно разнообразную структуру. 

Все статьи вставляем в один Word файл. Также вставляем картинки из источника в случае, если именно эти картинки необходимы в статье и их трудно будет заменить другими. Если там просто картинки общего плана, которые не несут большой смысловой нагрузки, то их можно не вставлять. 

Используем следующее оформление: 

- единый шрифт в статье 

- важные участки текста выделяем жирным, но не часто 

- списки выделяем с помощью инструмента списков в Ворде

- заголовки выделяем заголовками второго или третьего уровня

В начале статьи перед заголовком вставляем скриншот с text.ru, чтобы была видна уникальность статьи. 

Скриншот можно быстро делать с помощью программы Clip2net. 

Оплата: 20 руб/1 тыс. знаков без пробелов. 

Требования к кандидатам:

- возможность делать рерайт от 30 статей в неделю

- возможность принять оплату либо на webmomey, qiwi или Я.Деньги

- хорошие знаний русского языка, опыт рерайта

В заявке просьба указать примерное кол-во знаков, которое сможете выписывать в день.

7 лет назад
seowin
Никита 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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