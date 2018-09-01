Требуется ТЗ-Мейкер Что нужно: 1. Составить подробный план статьи для информационного портала 2. Составить Title 3. Составить H1 все! Оплата 20р = 1 план ...
Рерайт, 4000 слов
Требуется уникализировать текст до 80% по Адвего. Объем 4000 слов (29000 симв.). Никакой самодеятельности, никакого добавления текста со стороны, только работа с одним текстом. Требуется замена синонимами, перестановка пунктов/ слов местами (где уместно) и т. п. Лично будет проверяться.
Тематика: СЕО-продвижение, продвижение сайтов в интернете
Сроки: до 17.00 01.09.18
Оплата webmoney.
Заявки фрилансеров
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