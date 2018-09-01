Рерайт "Кухня фисташкового цвета"

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт1 заявка163 просмотра

Необходимо сделать качественный рерайт + статья должна содержать заданное количество ключевых слов.

1. Использовать в работе минимум 3 (три) источника (ссылки предоставляются в ТЗ).

2. Чётко структурировать текст с помощью абзацев и подзаголовков.

3. Выдерживать уникальность:

ТЗ в прикрепленном файле.

Цена - 25 руб. за 1000 знаков без пробелов.

Важно! Соблюсти инструкции:

https://docs.google.com/document/d/1nNQ8NwWpFi8hG4eh3sL_DP416Bk-Flyp8ng8Qduuv4w/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1yf4Ydva9LVVOib0aqvUwcOEW38sY6c3ExKvhIycjJFk/edit?usp=sharing

Обратите внимание на работу с картинками!

7 лет назад
yulia_sumy84
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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