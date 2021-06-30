Нужен рерайт 2 новостей

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен8 заявок518 просмотров

https://tass.ru/nedvizhimost/11769473

https://tass.ru/nedvizhimost/11732599

по text.ru > 80% уникальность нужна

8 баксов за все

4 года назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

content_opt
Дарья 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$8
1 день
Escrow
Исполнителю, нужно лучше работать над уникальностью.
Отличный заказчик, приятно работать!

Заявки фрилансеров

content_opt
Дарья 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Санжара
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дарья
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ангелина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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