Дизайн шаблона+верстка

Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой. Подключить его к платёжной системе [url=http://www.digiseller.ru/]http://www.digiseller.ru/[/url] для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн сайта и его верстку
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