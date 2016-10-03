Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой. Подключить его к платёжной системе [url=http://www.digiseller.ru/]http://www.digiseller.ru/[/url] для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта ...
WordPress - создание сайта по хим. тематике по образцу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо создание сайта хим. предприятия согласно ТЗ.
Дизайн - по прототипу - интерактивные блоки на главной. Внутренние страницы - согласно ссылкам (пример).
Адаптивность для большинства моб.устройств.
Прорисовка дизайна отдельных элементов.
Дополнение 03.10.2016
По верстке главной страницы, на ней остаются:
- блок О Компании + картинка
- блок Продукция + картинка
- блок Производство + картинка
- блок Новости (для симметричности - может быть картинка, а может - и нет - как считаете лучшим?)
Блоков с YouTube, отзывами, Партнерами (как на сайте-образце) - не будет.
Нужен также футер с копирайтами. Раздела авторизации для клиентов - не надо, анг. версии - не надо.
Разработка логотипа - на Заказчике.
Бюджет в рос. руб. - 6000р.
По наполнению контентом - доп. бюджет.
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