WordPress - создание сайта по хим. тематике по образцу

Добрый день!

Необходимо создание сайта хим. предприятия согласно ТЗ.

Дизайн - по прототипу - интерактивные блоки на главной. Внутренние страницы - согласно ссылкам (пример).

Адаптивность для большинства моб.устройств.

Прорисовка дизайна отдельных элементов.

Дополнение 03.10.2016

По верстке главной страницы, на ней остаются:

- блок О Компании + картинка

- блок Продукция + картинка

- блок Производство + картинка

- блок Новости (для симметричности - может быть картинка, а может - и нет - как считаете лучшим?)

Блоков с YouTube, отзывами, Партнерами (как на сайте-образце) - не будет.

Нужен также футер с копирайтами. Раздела авторизации для клиентов - не надо, анг. версии - не надо.

Разработка логотипа - на Заказчике.

Бюджет в рос. руб. - 6000р.

По наполнению контентом - доп. бюджет.