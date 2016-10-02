Создать сайт-визитку по готовому дизайну

Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой. Подключить его к платёжной системе [url=http://www.digiseller.ru/]http://www.digiseller.ru/[/url] для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Дизайн макет psd - готов.
2. Сайт (как и его дизайн) простой - 10 страниц.
3. Контент - готов.
4. Нужно заверстать макет и натянуть на CMS (склоняюсь к WordPress).
5. Фукционала на сайте практические нет.
6. Первичная оптимизация сайта под SEO.
7. В личку сразу пишите ориентировочную цену, сроки, порядок оплаты.
8. Отдельно - стоимость выхода в TOP-3 в Гугле и Яндексе по редкому поисковому запросу.
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