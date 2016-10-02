Создать сайт-визитку по готовому дизайну

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок242 просмотра
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1. Дизайн макет psd - готов.

2. Сайт (как и его дизайн) простой  - 10 страниц.

3. Контент - готов.

4. Нужно заверстать макет и натянуть на CMS (склоняюсь к WordPress).

5. Фукционала на сайте практические нет.

6. Первичная оптимизация сайта под SEO.

7.  В личку сразу пишите ориентировочную цену, сроки, порядок оплаты.

8. Отдельно - стоимость выхода в TOP-3 в Гугле и Яндексе по редкому поисковому запросу.

7 лет назад
qx-2016-qx
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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