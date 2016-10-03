Написание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка116 просмотров
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Нужно написать информационный сайт, большая часть функций стандартная. Есть предварительное ТЗ, если есть интерес готовы переговорить подробнее.

7 лет назад
overpower13
Роман 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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