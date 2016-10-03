Лендинг по готовому дизайну

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок184 просмотра
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Лендинг 7 блоков, дизайн во вложении. Форма заказа, скрипт собирающий в блок актуальные цены с Яндекс-Маркета (в настоящий момент рекламируемых товаров на Маркете нет). Пожалуйста, цены, сроки ссылки на Ваши лендинги.   

7 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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