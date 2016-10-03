Лендинг по готовому дизайну

Сделать аналог сайта на WordPress ( или что предложите по движку) с небольшими изменениями в цвете сайта, и ещё по мелочам. с работающей админкой. Подключить его к платёжной системе [url=http://www.digiseller.ru/]http://www.digiseller.ru/[/url] для пополнения баланса. Укажите сроки изготовления и $. Адрес сайта ...