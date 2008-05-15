Дизайн + скрипты (сайт-каталог старинных монет )

  1. Биржа фриланса
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Закрыт23 заявки311 просмотров

Нужно сделать просто и не дорого.

Сайт www.oldcoins.ru-> каталог монет царской России с ценами и фотками. + посетители могут по любой монете выставлять педложение о продаже.

разработать простой и легкий дизайн сайта. не сложный!

после утверждения дизайна написать такойже простой скрипт. минимальный функционал.

1. редактирование администратором каталога.

2. добавление посетителями предложений по продаже монет . с добавлением фоток/

отдельное задание .. набить сайт контентом.

сразу четкого ТЗ не будет! нужны Ваши предложения!

17 лет назад
zakazchik
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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