Новый рекламный ресурс

Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но очень хотелось бы на движке как amazon.com или walmart.com. Нужены:

1)координатор проекта(аналитик)

2)программист

3)раскрутчик сайтов

4)помощник программиста

Требуется запустить базовый проект в течении 2ух месяцев!!!

Люди ищутся из Украины,Киев!!!

Бюджет до 2800$ ежемесячно.