Довольно простой функционал, два уровня вложенности страниц, выполнить на стандартном движке. Главная задача — великолепный дизайн под женскую аудиторию и качественная админка (загрузка фото, удобное управление справочником категорий, смены меню и т.п.) Сроки важны, ...
Нужно сделать одностраничник
Нужно сделать уникальный одностраничник с закосом под блог худеющей девушки. Более подробно в личном общении.
Нужно сделать сегодня.
На HTML, без выкрутасов.
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