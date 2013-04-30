Нужно сделать одностраничник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки145 просмотров

Нужно сделать уникальный одностраничник с закосом под блог худеющей девушки. Более подробно в личном общении.

Нужно сделать сегодня.

На HTML, без выкрутасов.

HTML
12 лет назад
latence
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$50
1 день
Сделал хорошо. Рекомендую
Работой остался доволен, оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад

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