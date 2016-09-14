Онлайн биржа с/г продукции

Вкратце: Сайт пластической хирургии. Разработка ТЗ на создание сайта. Проектирование интерфейса/прототипирование/ux дизайн/UI дизайн (интересно чтобы был использован material design) максимальная доступность для пользователя нужных ему разделов, в наименьшее количество кликов, все важные моменты будут на виду и дизайн будет ...