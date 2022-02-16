Разработать прототип для сайта Хостинга

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок739 просмотров
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Нужен специалист, который сможет изучить рынок и конкурентов. И создать прототип и ТЗ для дизайна и верстки. 

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2 года назад
Dux
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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