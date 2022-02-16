Разработать прототип для сайта Хостинга

Нужно сделать 2 лендинга под мобТехническая часть опишу в заявкахПрошу Тильда и прочее не писать Лендинг нужен на PHPпо функционалу опишу в заявках
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, который сможет изучить рынок и конкурентов. И создать прототип и ТЗ для дизайна и верстки.
Оплата высокая.
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