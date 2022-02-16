Создать сайт для NFT проекта

1) Нужна страница наподобие [url=https://xn----8sbaf4afhcbwhebahxgdhjdi52a.xn--p1ai/%D0%B6%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=40974921&utm_content=7059733404&utm_term=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&yclid=17715847708163178495]этой[/url]. Только сам контент будет совершенно другим. 2) Нужна SEO оптимизация этого же лендинга.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт landing page
Примеры (https://bakedapesociety.com/#team,https://www.thebullsoc.com), сайт в темных тонах.
1.Фон урбанистическая фотография города в первом блоке. Наложен затемнённый фильтр.Критерии для картинки/фото города: ночной город, район гетто, сочетание яркого мегаполиса и района гетто с граффити.Элементы далее по сайту в стиле главной картинки;
2. В шапке ссылки на twitter, telegram, discord, button «connect wallet» (справа), button «My Apes», button «Home» - Название проекта (слева);
3.Якоря: 1. «О проекте», 2. «Минт», 3. «Дорожная карта», 4. «FAQ», 5. «Team»;
4. При нажатии на кнопку «Connect wallet» отображается модалка с выбором кошелька;
5. При нажатии на кнопку «Home» происходит переход к разделу «О проекте»;
6. В подвале находится адрес контракта;О проекте:
NFT в стиле pixel art, персонажи из гетто
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