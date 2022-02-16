Создать сайт для NFT проекта

Сайт landing page

Примеры (﻿https://bakedapesociety.com/#team,﻿https://www.thebullsoc.com), сайт в темных тонах.

1.Фон урбанистическая фотография города в первом блоке. Наложен затемнённый фильтр.Критерии для картинки/фото города: ночной город, район гетто, сочетание яркого мегаполиса и района гетто с граффити.Элементы далее по сайту в стиле главной картинки;

2. В шапке ссылки на twitter, telegram, discord, button «connect wallet» (справа), button «My Apes», button «Home» - Название проекта (слева);

3.Якоря: 1. «О проекте», 2. «Минт», 3. «Дорожная карта», 4. «FAQ», 5. «Team»;

4. При нажатии на кнопку «Connect wallet» отображается модалка с выбором кошелька;

5. При нажатии на кнопку «Home» происходит переход к разделу «О проекте»;

6. В подвале находится адрес контракта;О проекте:

NFT в стиле pixel art, персонажи из гетто