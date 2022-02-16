Сайт на tilda

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок586 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать сайт по сковородам на тильдеНа данный момент такой http://panairo.tilda.ws/Нужно сделать по аналогу https://kazanbel.by/

Tilda
2 года назад
Langler
Данил 
36 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт-визитка Тильда

    Необходимо создать одностраничный сайт на Тильда. Это будет сайт с презентацией курса (подробности в переписке) Также необходимо будет прикрутить платежную систему 2Checkout

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать лэнд

    Создать одностраничку по оказанию платных услуг. Связь с исполнителем по аудио через ТГ. Полное тз прикладываю в файлах.  Просьба писать после полного прочтения тз!)

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт

    [url=https://crazybox.net/case/budget-phones-box]https://crazybox.net/case/budget-phones-box[/url] Приблизительно проект такого формата

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Сделать аналог сайта поиска пар, можно использовать готовые решения

    Здравствуйте, требуется копия функционала сайта atolin ru, разрешается использовать готовые решения / шаблоны. Должен работать платный функционал: продвижение объявлений, фиксация в топе... Как пример: был найден готовый шаблонthemeforest.net/item/datebook-dating-wordpress-theme/17464068 , возможность его использования допускается, главное чтобы вы могли ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется опытный специалист по Tilda для доработки лендинга.

    Требуется опытный специалист по Tilda для доработки лендинга. Сайт собран на 70 - 80%.Работать будем только через безопасную сделку.Срок реализации 2 дня, так как работы там немного.Писать только в том случае, если уверены в себе и ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать плагин для сайтов на вордпрессе

    У нас собственный софт для обработки изображений -фотографий. Нужен плагин для интернет магазинов на вордпрессе. ПО данному плагину изображение с сайта отправляется на наш сайт (на нем у даляется фон) и возвращается на сайт заказчика. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    2 года назад