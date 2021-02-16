Разработать сайт с функционалом по макету

1. Сделать телефон активным на мобильной версии страницы. 2. Интегрировать микроразметку на странице. 3. Разместить ...
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Главная страница должна быть на поддомене. И главная страница это лендинг на 5-7 экранов, который будет конвертировать пользователей на регистрацию в личном кабинете.
Функционал личного кабинета будет описан лично.
Требуется также написание уникальных текстов.
Сайт должен быть быстрым, и иметь хорошую защиту.
Желательно использовать nuxt.js
Разработка админ панели, личного кабинета и функционала описана в тз.
Работа не из легких, поэтому нужен опыт и профессионализм.
Буду рад переводить деньги за работу в криптовалюте.
Все тз и макеты будут отправлены лично. Просьба писать в тг.
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