Разработать сайт с функционалом по макету

Главная страница должна быть на поддомене. И главная страница это лендинг на 5-7 экранов, который будет конвертировать пользователей на регистрацию в личном кабинете.

Функционал личного кабинета будет описан лично.

Требуется также написание уникальных текстов.

Сайт должен быть быстрым, и иметь хорошую защиту.

Желательно использовать nuxt.js

Разработка админ панели, личного кабинета и функционала описана в тз.

Работа не из легких, поэтому нужен опыт и профессионализм.

Буду рад переводить деньги за работу в криптовалюте.

Все тз и макеты будут отправлены лично. Просьба писать в тг.