Разработать сайт с функционалом по макету

$1200
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка447 просмотров
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Главная страница должна быть на поддомене. И главная страница это лендинг на 5-7 экранов, который будет конвертировать пользователей на регистрацию в личном кабинете.

Функционал личного кабинета будет описан лично.

Требуется также написание уникальных текстов.

Сайт должен быть быстрым, и иметь хорошую защиту.

Желательно использовать nuxt.js 

Разработка админ панели, личного кабинета и функционала описана в тз. 

Работа не из легких, поэтому нужен опыт и профессионализм. 

Буду рад переводить деньги за работу в криптовалюте.

Все тз и макеты будут отправлены лично. Просьба писать в тг.  

3 года назад
zzedm
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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