Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах поиска должен выводится список ...
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Здравствуйте , прикрепил файл.
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