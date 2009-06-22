Сайт конструктор дизайна своих вещей

Данный вэб сайт служит для конструирования внешнего вида конкретной одежды путём внесения изменений с учётом желания конкретного покупателя. Ниже в прикреплённой каринке идёт схематический набросок и детальное объяснение

Раздел конструктора(мастерской) необходим быть выполнен на флэш

= секция 1 отведена под блок стандартной информации каталогов сайта.

= секция 2 представляет собой мастерскую в которой находится макет джинс разбитый на 6 частей в каждую из которых можно вносить дополнения позиций указанных в блоке 4. положение позиции в конкретном из блоков джинс определяется покупателем, любой блок от 1 до 6 можно прибежать для удобства нанесения аппликации, всё вышесказанное о секции 2 применяется и к обратной стороне джинс

= секция 3 отображает количество, сумму, и положение выбранных и нанесённых аппликаций.. к примеру front -> блок 3 -> нашивка # 5 - 4.00 usd . Которые в свою очередь можно удалять

= секция 4 является базой данных апликаций и дополнений которые представляются в виде выподающего окна или же просто смены текущего фона на раскрытый каталог соответствующего раздела (например выбираем нашивки у нас выпадает раскрытый каталог имеющихся нашивок выбирая которая размещается в указанном квадрате джинс..) 4 секция работает с квадратами джинс поочерёдно отображая номер текущего используемого квадрата.

Если есть вопросы или предложения публикуйте ниже