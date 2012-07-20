Сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки313 просмотров

необходимо сделать сайт 3-4 страницы

- сайт нужен для ведения учета контактов с клиентами.

- страница карточка клиента, диалогов с ним

- разные фильтры

- дизайн простой по типу аутлука (таблица)

для выполнения заказа нужен скайп без видео. пишите вашу цену и сроки.

13 лет назад
sr7888
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание интернет-магазина электрооборудования

    Здравствуйте! Требуется специалист, который может: 1) Помочь в выборе движка для сайта - консультация, описание плюсов/минусов и т.д. 2) Создание полноценного интернет магазина (около 500 позиций товаров) на основе композиционных ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Музыкальная соцсеть

    Приветствую. Хочу сделать себе что-то вроде соцсети музыкальной направленности, чем то напомниющую ластфм. Функционал вводить постепенно. Интересны варианты реалищзации как написания CMS под данную идеи, так и реализация уже на существующей, тот же Drupal ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    $500

    Нужно сделать почти копию интернет-магазина "Розетка", только более упрощенную. Не будет столько категорий, более простая страница отображения товара и дизайн тоже немного измененный. Сайт должен быть сделан на CMS Joomla 2.5 или Drupal ...

    DrupalJoomla
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт

    Требуется создать аналог "Ridus.ru" , с таким же функционалом, но другим дизайном. Предоплата по факту сделанной работы.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт для фирмы, тема уборка

    $50

    Будет 5 страниц с текстом + 1 с контактами Сайт должен иметь человекопонятные урлы Внизу сайта должно быть Расширения файлов могут быть как ПХП, так и ХТМЛ. Никаких движков - чистый ...

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте. Требуется создать сайт "под ключ" для компании "Кофейные технологии". Ресурс с каталогом, но без корзины и возможности заказа с сайта Что нужно: - хороший дизайн, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад