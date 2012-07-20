Здравствуйте! Требуется специалист, который может: 1) Помочь в выборе движка для сайта - консультация, описание плюсов/минусов и т.д. 2) Создание полноценного интернет магазина (около 500 позиций товаров) на основе композиционных ...
Сделать сайт
необходимо сделать сайт 3-4 страницы
- сайт нужен для ведения учета контактов с клиентами.
- страница карточка клиента, диалогов с ним
- разные фильтры
- дизайн простой по типу аутлука (таблица)
для выполнения заказа нужен скайп без видео. пишите вашу цену и сроки.
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