Создание сайта на Joomla под ключ

Необходимо сделать два сайта.Можно на joomla или wordpress .Один из них интернет магазин без особых настроек.Возможность подщёта купленного товара.Оплата по месту прибытия в магазин.Магазин инструмента. Второй сайт наподобии сайтов: http://www.kurorts.com/,http://www.3atoka.com/ сайты ...