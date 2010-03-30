Создать сайт и интернет магазин

Необходимо сделать два сайта.Можно на joomla или wordpress .Один из них интернет магазин без особых настроек.Возможность подщёта купленного товара.Оплата по месту прибытия в магазин.Магазин инструмента.

Второй сайт наподобии сайтов: http://www.kurorts.com/,http://www.3atoka.com/ сайты с базами отдыха в Затоке.

Сайты должны быть просты в управлении,поменьше графики-должны загружаться быстро,сразу оптимизированы под

поисковики.От вас требуется умение продвижение вывода в топ Яндекса и Гугла.Чтобы не нанимать дополнительных

людей.Возможно долговременое сотрудничество.ОПЛАТА по факту сделанной работы. Предлагайте свои варианты оплаты и варианты раскрутки сайтов.Предпочтение отдаётся фрилансерам из г.Одессы.