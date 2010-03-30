Сайт на Друпал. Срок 14 дней Т3 в личку. В первую очередь буду смотреть выполненные работы в портфолио
Создать сайт и интернет магазин
Необходимо сделать два сайта.Можно на joomla или wordpress .Один из них интернет магазин без особых настроек.Возможность подщёта купленного товара.Оплата по месту прибытия в магазин.Магазин инструмента.
Второй сайт наподобии сайтов: http://www.kurorts.com/,http://www.3atoka.com/ сайты с базами отдыха в Затоке.
Сайты должны быть просты в управлении,поменьше графики-должны загружаться быстро,сразу оптимизированы под
поисковики.От вас требуется умение продвижение вывода в топ Яндекса и Гугла.Чтобы не нанимать дополнительных
людей.Возможно долговременое сотрудничество.ОПЛАТА по факту сделанной работы. Предлагайте свои варианты оплаты и варианты раскрутки сайтов.Предпочтение отдаётся фрилансерам из г.Одессы.
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Заявки фрилансеров
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