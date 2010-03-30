Создать сайт и интернет магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок394 просмотра

Необходимо сделать два сайта.Можно на joomla или wordpress .Один из них интернет магазин без особых настроек.Возможность подщёта купленного товара.Оплата по месту прибытия в магазин.Магазин инструмента.

Второй сайт наподобии сайтов: http://www.kurorts.com/,http://www.3atoka.com/ сайты с базами отдыха в Затоке.

Сайты должны быть просты в управлении,поменьше графики-должны загружаться быстро,сразу оптимизированы под

поисковики.От вас требуется умение продвижение вывода в топ Яндекса и Гугла.Чтобы не нанимать дополнительных

людей.Возможно долговременое сотрудничество.ОПЛАТА по факту сделанной работы. Предлагайте свои варианты оплаты и варианты раскрутки сайтов.Предпочтение отдаётся фрилансерам из г.Одессы.

JoomlaWordPress
15 лет назад
yurami
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Azai
59 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$500
7 дней

Заявки фрилансеров

Azai
59 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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