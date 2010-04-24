Интернет-магазин

$333
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки255 просмотров

Нужно скопировать Интернет-Магазин http://www.krovlya-spb.ru/

Дизайн, естественно, сделать другой, в фирменном стиле заказчика (логотип прилагается)

Структуру каталога нужно сделать ТОЧНО такойже, даже картинки категорий взять теже, только перекрасить в другие цвета. Единственное отличие - должна быть возможность заказа товара.

Остальные разделы сайта будут простыми текстовыми страницами (т.е. Форумы и прочие галереи реализовывать не нужно)

15 лет назад
vladislavm
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$350
7 дней
Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$300
14 дней
Андрей хорош в качестве программиста. Не могу поставить оценку 10 по двум причинам. 1) Он взялся за проект "под ключ", а дизайн отдавал на субподряд. В результате, когда мой заказчик выдавал замечания по дизайну, они правились ооочень долго, в итоге, мне пришлось самому заниматься дизайном. Но это ладно можно было просто решить вопрос, объяснив, что он работает в команде и дав мне изначально контакты дизайнера, для ускорения взаимодействия (что и советую делать Андрею в последующей работе) 2) Сроки затягивались, по причине работы Андрея параллельно на неснокольких проектах. Однако, отзыв позитивный =) Т.к. Андрей достаточно хороший профессионал в работе с джумлой и очень адекватно отреагировал на все выставленные мной замечания и исправил свои огрехи. Советую Андрею подходить к проектам чуть более ответственно и тогда он будет заслуживать всех 10 баллов.
Не кому НЕ рекомендую работать с этим заказчиком!!! Заказчик принял работу и НЕ ЗАПЛАТИЛ ДЕНЬГИ ЗА НЕЕ!!! Расскажу историю с самого начала. Клиент взял меня проект «Сайт визитка бренда под ключ». Договорились об оплате в 2 этапа, после дизайна 100$ и после полной здачи 150$. Мой дизайнер сделал дизайн, доделал все согласно его требования, требований было немного дизайн понравился сразу. После этого ожидалась оплата, он сказал что покажет заказчику (первый плохой знак – перекупщик, ему заказал сайт человек за N суму он решил его сделать на веблансе дешево) я сразу понял что он сам не захочет мне платить. Так прошла первая неделя - отговорками типа человек, который должен принят, занят, его команда просмотрела дизайн им все понравилось, но последнее слово за главным. Дал понять, что нужно будет переделать логотип. Я сделав около 5-7 логотипов отправил ему. После этого полный бред - главный сможет просмотреть только через месяц. Он сильно занят. Еще чере время перекупщик перестал отвечаю в ICQ, E-mail потому что сильно занят (это он написал мне на электронку через неделю). Спустя несколько недель я снова попал на этого заказчика. Моя промашка я узнал что это он только после того как он взял меня исполнителем (текущий проект к которому оставляю отзыв, к первому проекту тоже прилагается аналогичный отзыв). Я сразу сказал, что начну делать сайт только после предоплаты. Он оплатил предоплату 1000р. Потом еще 1000р. после первого варианта и еще 1000р. после утверждения заказчиком (он выступал в роле посредника, в очередной раз). Спустя несколько дней (когда дизайнер получил свою долю и нашел новый проект) он потребовал изменить дизайн, его изменили, потом еще раз изменили. В итоге получилось, так что дизайн получался все хуже и хуже (меняли исключительно по пунктам которые он давал). Аминь свершилось, дизайн утвердили во второй раз, начинаем работу над сайтом. Этап верстки прошел очень быстро, сайт на хостинге. Снова изменения дизайна, который уже утвердили дважды, изменили, подверстали, выложили на хостинг. Добавили необходимый функционал, все замечательно сайт принят, мне оставили отзыв и сказали, что приплатят, после того как заплатит реальный заказчик. Это затянулось еще на 3 недели изменения доработки дизайна верстки, он пытался делать сам, я подправлял и старался делать все, что он просит, дабы ускорить процесс оплаты, без единого намека про доплату. И что в итоге сайт на хостинге, наполнен контентом и полностью работает. Посредник пропал, он уже месяц не отвечает на электронную почту, не отвечает на сообщения в ICQ и оплаты нет. Я полностью сделал сайт бесплатно, он просто напросто кинул меня. Запомните этого посредника И НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОЙТЕ С НИМ!!!

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад