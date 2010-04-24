Интернет-магазин

Не кому НЕ рекомендую работать с этим заказчиком!!! Заказчик принял работу и НЕ ЗАПЛАТИЛ ДЕНЬГИ ЗА НЕЕ!!! Расскажу историю с самого начала. Клиент взял меня проект «Сайт визитка бренда под ключ». Договорились об оплате в 2 этапа, после дизайна 100$ и после полной здачи 150$. Мой дизайнер сделал дизайн, доделал все согласно его требования, требований было немного дизайн понравился сразу. После этого ожидалась оплата, он сказал что покажет заказчику (первый плохой знак – перекупщик, ему заказал сайт человек за N суму он решил его сделать на веблансе дешево) я сразу понял что он сам не захочет мне платить. Так прошла первая неделя - отговорками типа человек, который должен принят, занят, его команда просмотрела дизайн им все понравилось, но последнее слово за главным. Дал понять, что нужно будет переделать логотип. Я сделав около 5-7 логотипов отправил ему. После этого полный бред - главный сможет просмотреть только через месяц. Он сильно занят. Еще чере время перекупщик перестал отвечаю в ICQ, E-mail потому что сильно занят (это он написал мне на электронку через неделю). Спустя несколько недель я снова попал на этого заказчика. Моя промашка я узнал что это он только после того как он взял меня исполнителем (текущий проект к которому оставляю отзыв, к первому проекту тоже прилагается аналогичный отзыв). Я сразу сказал, что начну делать сайт только после предоплаты. Он оплатил предоплату 1000р. Потом еще 1000р. после первого варианта и еще 1000р. после утверждения заказчиком (он выступал в роле посредника, в очередной раз). Спустя несколько дней (когда дизайнер получил свою долю и нашел новый проект) он потребовал изменить дизайн, его изменили, потом еще раз изменили. В итоге получилось, так что дизайн получался все хуже и хуже (меняли исключительно по пунктам которые он давал). Аминь свершилось, дизайн утвердили во второй раз, начинаем работу над сайтом. Этап верстки прошел очень быстро, сайт на хостинге. Снова изменения дизайна, который уже утвердили дважды, изменили, подверстали, выложили на хостинг. Добавили необходимый функционал, все замечательно сайт принят, мне оставили отзыв и сказали, что приплатят, после того как заплатит реальный заказчик. Это затянулось еще на 3 недели изменения доработки дизайна верстки, он пытался делать сам, я подправлял и старался делать все, что он просит, дабы ускорить процесс оплаты, без единого намека про доплату. И что в итоге сайт на хостинге, наполнен контентом и полностью работает. Посредник пропал, он уже месяц не отвечает на электронную почту, не отвечает на сообщения в ICQ и оплаты нет. Я полностью сделал сайт бесплатно, он просто напросто кинул меня. Запомните этого посредника И НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОЙТЕ С НИМ!!!