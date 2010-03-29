Нужен сайт для гранитного карьера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт38 заявок504 просмотра

Нужен сайт для гранитного карьера

Тема очень специфическая.

Нужен очень хороший и интересный дизайн (нужен будет для работы с иностр клиентами также)

наполнение, в основном фото и тексты.

15 лет назад
liluli
44 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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