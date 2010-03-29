Контакт аська 981608 пишите конкретно стоимость и сроки. Нужно зделать сайт фото и видео галереи на негрузяшем сервер движке! Жду предложений сколько будет стоить например написать даже свой движок.вообшем ...
Нужен сайт для гранитного карьера
Нужен сайт для гранитного карьера
Тема очень специфическая.
Нужен очень хороший и интересный дизайн (нужен будет для работы с иностр клиентами также)
наполнение, в основном фото и тексты.
Заявки фрилансеров
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