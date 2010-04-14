Требуются сателлиты на DLE, Wordpress

Превый заказ будет на 5 саттелитов. Срок изготовление одного саттелита не более 5 дней. Можно без дизайна, но если сможете сделать и дизайн - так будет удобнее.

В заявках указывайте, пожалуйста, 2-3 ваши работы по созданию саттелитов и движок с которым работаете (не обязательно DLE или Wordpress). Кроссбраузерность важна для Opera, Firefox, IE 7,8. Если делаете и дизайн, то дизайн должен быть простым и уникальным. Если в качестве заготовки хотите использовать шаблон, прошу показать мне сначала шаблон. Если вы попытаетесь выдать неуникальный шаблон за уникальный и я это узнаю - попорчу репутацию. Поэтому не принимаю заявки от пользователей с нулевой репутацией. Давайте не будем засорять Интернет клонами.

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Отвечаю на вопросы.

На пять сайтов 3 тематики.

Контентом наполняю сам. Перед созданием только обговариваем структуру разделов.

Сильнее конкретизировать задание и указывать тематику не считаю необходимым, поскольку контентом наполняю сайт сам. Мне нужны уникальная верстка и дизайн, максимально простой но не отталкивающий.