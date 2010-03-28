Создание сайта с нуля под ключ

Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но ...