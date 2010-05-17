Требуется создать сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен34 заявки656 просмотров

Сайт по типу

www.na4i5.ru

http://dipstart.ru/

http://www.delo-plus.ru/

http://diplomvsem.ru/

15 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$50
7 дней
Не имейте с этим человеком ничего общего!!!! он только завтраками кормит, а за слова совершенно не отвечает...неделю назад ещё должен был сделать вёрстку страницы....ждал, надеялся на лучшее.... как всегда сообщения прочитаны, а ответа нет((( в общем пи*добол!!!!
jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$100
2 дня
Работу сделал в указанный срок и высокого качества! очень доволен! рекомендую, т к сейчас сложно найти хорошего исполнителя, у которого слова соответствуют работе! буду сотрудничать и дальше с Павлом!
Все супер! Четкое задание, оплата без промедлений. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новый рекламный ресурс

    $10000

    Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт визитка

    Нужен не большой сайт визитка на готовом решении ( с простой админкой , не замороченной как joomla ) сайт типа http://www.art-natasha.ru/

    Joomla
    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка онлайн игры

    Эта тема уже прошла черной нитью по моей белой жизни, однако потугов я не оставляю. Итак, запрос цен: Требуется реализовать, на не знаю какой платформе (сходу в голову пришел флеш, но я его ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог гостиниц

    Нужно сделать каталог отелей пример: http://www.agoda.ru Заполнять я буду сам т.к мне нужно только несколько стран. Возможность активировать или добавить страны. Список стран, регионов, городов, районов я предоставлю. В чем сделан сайт ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Развлекательный сайт

    Требуется создать платформу для развлекательного портала! Какая CMS не имеет значения, цель- создать сайт с хорошей оптимизацией под поисковики! + удобная админ панель, удобное добавление постов, новостей, картинок и т.д. wap версия сайта! Без контента! ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт на Drupal

    Тематический сайт на друпале, подробное ТЗ по запросу ася 463325600, лучше скайп Artemy_Gorbunov модули+уберкарт, функции обратной связи

    Drupal
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копия сайта

    $1000

    Доброго дня Фрилэнсеры, Надо сделать точную копию сайта www.neotext.ru и натянуть на DLE оплата по факту жду от вас ваши цены и сроки

    DLE
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Аналог скрипта

    Требуеться аналог сайта nextpay.ru Полностью функционал такой же как и на некст пее нужен, стоимость дизайна не вписывайте в стоимость, дизайн сделаем отдельно.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад