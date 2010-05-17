Требуется создать сайт под ключ

Не имейте с этим человеком ничего общего!!!! он только завтраками кормит, а за слова совершенно не отвечает...неделю назад ещё должен был сделать вёрстку страницы....ждал, надеялся на лучшее.... как всегда сообщения прочитаны, а ответа нет((( в общем пи*добол!!!!