Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но ...
Требуется создать сайт под ключ
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