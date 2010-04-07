Развлекательный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок276 просмотров

Требуется создать платформу для развлекательного портала! Какая CMS не имеет значения, цель- создать сайт с хорошей оптимизацией под поисковики! + удобная админ панель, удобное добавление постов, новостей, картинок и т.д. wap версия сайта! Без контента! Красивый дизайн! Можно на web 2.0, сайт должен быстро грузится!

15 лет назад
andrey1976
Андрей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ykm
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик отличный - адекватный, никаких изменений задания в процессе, хороший в общении, оплата сразу же по факту! Советую с ним работать не задумываясь!

Заявки фрилансеров

ykm
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад

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