Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но ...
Развлекательный сайт
Требуется создать платформу для развлекательного портала! Какая CMS не имеет значения, цель- создать сайт с хорошей оптимизацией под поисковики! + удобная админ панель, удобное добавление постов, новостей, картинок и т.д. wap версия сайта! Без контента! Красивый дизайн! Можно на web 2.0, сайт должен быстро грузится!
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