Сайт визитка

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Закрыт37 заявок346 просмотров

Нужен не большой сайт визитка на готовом решении ( с простой админкой , не замороченной как joomla )

сайт типа http://www.art-natasha.ru/

Joomla
15 лет назад
bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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