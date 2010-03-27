Каталог гостиниц

Нужно сделать каталог отелей пример: http://www.agoda.ru

Заполнять я буду сам т.к мне нужно только несколько стран. Возможность активировать или добавить страны. Список стран, регионов, городов, районов я предоставлю. В чем сделан сайт мне все равно. Главное что бы в стиле Web 2.0.

Главная страница должна отоброжать. Все необходимые отрибуты см. http://www.agoda.ru (поулярные страны, города, отели и.т.д)

Отоброжение отелей в категории: Мини Фото, Кол-во звезд и.т.д.

Поиск: страна город звезды (все что надо)

Страничка отеля: см. http://www.agoda.ru

(Фотки, описание, типы комнат, стоимость, карта гугл, коментарии, форма заказа) Также что бы я мог это добавить сам в контрольной панели.

Функционал: Форма заявки. На каждой страницы отеля. Результат приходит мне на почту. Поля стандарт число заезда и.т.д.

Возможность импорта отелей из таблицы Excel

(Извините если я что то не так написал. Я может что то добавлю или уберу. Это мой первый раз.)

Предпочтение для жителей Москвы т.к. я думаю проще работать. Но буду рассматривать жителей других регионов.