Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но ...
Каталог гостиниц
Нужно сделать каталог отелей пример: http://www.agoda.ru
Заполнять я буду сам т.к мне нужно только несколько стран. Возможность активировать или добавить страны. Список стран, регионов, городов, районов я предоставлю. В чем сделан сайт мне все равно. Главное что бы в стиле Web 2.0.
Главная страница должна отоброжать. Все необходимые отрибуты см. http://www.agoda.ru (поулярные страны, города, отели и.т.д)
Отоброжение отелей в категории: Мини Фото, Кол-во звезд и.т.д.
Поиск: страна город звезды (все что надо)
Страничка отеля: см. http://www.agoda.ru
(Фотки, описание, типы комнат, стоимость, карта гугл, коментарии, форма заказа) Также что бы я мог это добавить сам в контрольной панели.
Функционал: Форма заявки. На каждой страницы отеля. Результат приходит мне на почту. Поля стандарт число заезда и.т.д.
Возможность импорта отелей из таблицы Excel
(Извините если я что то не так написал. Я может что то добавлю или уберу. Это мой первый раз.)
Предпочтение для жителей Москвы т.к. я думаю проще работать. Но буду рассматривать жителей других регионов.
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