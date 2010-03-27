Каталог гостиниц

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок314 просмотров

Нужно сделать каталог отелей пример: http://www.agoda.ru

Заполнять я буду сам т.к мне нужно только несколько стран. Возможность активировать или добавить страны. Список стран, регионов, городов, районов я предоставлю. В чем сделан сайт мне все равно. Главное что бы в стиле Web 2.0.

Главная страница должна отоброжать. Все необходимые отрибуты см. http://www.agoda.ru (поулярные страны, города, отели и.т.д)

Отоброжение отелей в категории: Мини Фото, Кол-во звезд и.т.д.

Поиск: страна город звезды (все что надо)

Страничка отеля: см. http://www.agoda.ru

(Фотки, описание, типы комнат, стоимость, карта гугл, коментарии, форма заказа) Также что бы я мог это добавить сам в контрольной панели.

Функционал: Форма заявки. На каждой страницы отеля. Результат приходит мне на почту. Поля стандарт число заезда и.т.д.

Возможность импорта отелей из таблицы Excel

(Извините если я что то не так написал. Я может что то добавлю или уберу. Это мой первый раз.)

Предпочтение для жителей Москвы т.к. я думаю проще работать. Но буду рассматривать жителей других регионов.

15 лет назад
alexvalderas
Алекс 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Новый рекламный ресурс

    $10000

    Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Развлекательный сайт

    Требуется создать платформу для развлекательного портала! Какая CMS не имеет значения, цель- создать сайт с хорошей оптимизацией под поисковики! + удобная админ панель, удобное добавление постов, новостей, картинок и т.д. wap версия сайта! Без контента! ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт на Drupal

    Тематический сайт на друпале, подробное ТЗ по запросу ася 463325600, лучше скайп Artemy_Gorbunov модули+уберкарт, функции обратной связи

    Drupal
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копия сайта

    $1000

    Доброго дня Фрилэнсеры, Надо сделать точную копию сайта www.neotext.ru и натянуть на DLE оплата по факту жду от вас ваши цены и сроки

    DLE
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Аналог скрипта

    Требуеться аналог сайта nextpay.ru Полностью функционал такой же как и на некст пее нужен, стоимость дизайна не вписывайте в стоимость, дизайн сделаем отдельно.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайтов под ключ.

    Ищем специалистов для долгосрочного удаленного сотрудничества. Разработка шаблонных сайтов и магазинов под ключ. Начало работы: середина Апреля. Объём работы: 10,20 сайтов в месяц. Предложения отсылать на awenza(at)rambler.ru с ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Аналог сайта

    Нужно сделать аналог сайта http://www.formspring.me/. По сути там мало всего: 1)Регистрация пользователей 2)Аккаунт: добавление вопросов, их редактирование, регистрация, заполнения и редактирование личной информации, ответы на вопросы, учет всех своих ответов и вопросов. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостной информер, доска объявлений

    В движок новостного сайта требуется добавить 2 модуля: новостной информер и доска объявлений. сейчас распишу подробнее ТЗ по каждому модулю. I) новостной информер. информер рассчитан на сайты, желающие транслировать анонсы ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад