Разработка онлайн игры

Эта тема уже прошла черной нитью по моей белой жизни, однако потугов я не оставляю.

Итак, запрос цен:

Требуется реализовать, на не знаю какой платформе (сходу в голову пришел флеш, но я его недолюбливаю), простою по сути игру:

Создание игрока, выбор/покупка амуниции, заявка на бой и бой.

Бой качества, уровня и типа старой доброй Mortal Kombat. С другими действующими лицами, но с той же сутью: некие персонажи, обладающие некими особенностями (выбираемыми игроками), просто дерутся. Но то мортал комбата есть одно отличие: ринг, арена, поле боя имеет не одну систему координат (взад-вперед), а еще и вверх-вниз. За счет этого должна быть возможность реализовать групповой бой, скажем 2х2 и 3х3.

Я безусловно понимаю, что нужно ТЗ, нужны детали, и они вполне могут определять конечную стоимость заказа, однако хочется прежде чем пойти на это "мокрое дело", понять, сколько бабла? Сколько бабла готовить, товарищи?

П.С.: речь о полном цикле услуг: разработка, графика, инсталляция, саппорт.