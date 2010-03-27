Добрый всем день! Есть идея по созданию нового рекламного ресурса, есть средства, но нет грамотных, ответственных и добросовестных людей для исполнения проекта. Суть проекта сделать рекламный ресурс в Украине (аналоги: hotline. ua и price.ua). Но ...
Разработка онлайн игры
Эта тема уже прошла черной нитью по моей белой жизни, однако потугов я не оставляю.
Итак, запрос цен:
Требуется реализовать, на не знаю какой платформе (сходу в голову пришел флеш, но я его недолюбливаю), простою по сути игру:
Создание игрока, выбор/покупка амуниции, заявка на бой и бой.
Бой качества, уровня и типа старой доброй Mortal Kombat. С другими действующими лицами, но с той же сутью: некие персонажи, обладающие некими особенностями (выбираемыми игроками), просто дерутся. Но то мортал комбата есть одно отличие: ринг, арена, поле боя имеет не одну систему координат (взад-вперед), а еще и вверх-вниз. За счет этого должна быть возможность реализовать групповой бой, скажем 2х2 и 3х3.
Я безусловно понимаю, что нужно ТЗ, нужны детали, и они вполне могут определять конечную стоимость заказа, однако хочется прежде чем пойти на это "мокрое дело", понять, сколько бабла? Сколько бабла готовить, товарищи?
П.С.: речь о полном цикле услуг: разработка, графика, инсталляция, саппорт.
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