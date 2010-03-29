Нужно создать интернет магазин обучающих видеокурсов, видеоуроков на ShopCMS, который должен продавать товар и приносить прибыль. С качественным уникальным дизайном и продуманным юзабилити
Нужен сайт-конфетка
Требуется срочно! Редактирование сайта (изменение содержимого, наполнение, запуск, активация того, что было в "задумке").
Работа на удалении, вся необходимая информация будет предоставлена.
Ваши предложения присылайте на почту: [email protected]
Или звоните: 068-345-04-77 (Людмила)
Ссылка на сайт, с которым нужно будет работать: www.bellis.com.ua
Заявки фрилансеров
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