Нужен сайт-конфетка

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок240 просмотров

Требуется срочно! Редактирование сайта (изменение содержимого, наполнение, запуск, активация того, что было в "задумке").

Работа на удалении, вся необходимая информация будет предоставлена.

Ваши предложения присылайте на почту: [email protected]

Или звоните: 068-345-04-77 (Людмила)

Ссылка на сайт, с которым нужно будет работать: www.bellis.com.ua

15 лет назад
Luka_28
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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