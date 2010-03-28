Нужно создать интернет магазин обучающих видеокурсов, видеоуроков на ShopCMS, который должен продавать товар и приносить прибыль. С качественным уникальным дизайном и продуманным юзабилити
Разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону.
Домен сайта: mostest.se
исходный шаблон: http://www.opendesigns.org/preview/?design=504
особенность: сайт полностью на шведском языке.
это не должно никак смущать, т к никакого знания шведского не нужно.
нужно только умело пользоваться вставкой и проверять не повредился ли при этом текст.
все тексты для сайта приложены в доке, в аттаче к проекту.
там приложена шведская и русская версия, для удобства. русские тексты выкладывать не надо.
по требованиям: требование одно. аккуратно и ровно выложить текст.
если это требование не выполняется, то такой проект не приму.
цена проекта: 3000 руб
по схеме работы: исполнителем будет выбран тот, кто продемострирует первичный вариант у себя на хостинге.
что считается первичным вариантом: разместить меню + разметсить главную + одну неглавную страницу.
изменения к шаблону: нужно удалить картинку с шарами, и возможно голубую полосу под ними.
если проект будет выполнен качественно, дальнейший поток аналогичный заказов отдам без конкурса.
к сожалению нет возможности просматривать сайт, предложения просьба слать на kyrkunov @ mail.ru
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