Разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону.

Домен сайта: mostest.se

исходный шаблон: http://www.opendesigns.org/preview/?design=504

особенность: сайт полностью на шведском языке.

это не должно никак смущать, т к никакого знания шведского не нужно.

нужно только умело пользоваться вставкой и проверять не повредился ли при этом текст.

все тексты для сайта приложены в доке, в аттаче к проекту.

там приложена шведская и русская версия, для удобства. русские тексты выкладывать не надо.

по требованиям: требование одно. аккуратно и ровно выложить текст.

если это требование не выполняется, то такой проект не приму.

цена проекта: 3000 руб

по схеме работы: исполнителем будет выбран тот, кто продемострирует первичный вариант у себя на хостинге.

что считается первичным вариантом: разместить меню + разметсить главную + одну неглавную страницу.

изменения к шаблону: нужно удалить картинку с шарами, и возможно голубую полосу под ними.

если проект будет выполнен качественно, дальнейший поток аналогичный заказов отдам без конкурса.

к сожалению нет возможности просматривать сайт, предложения просьба слать на kyrkunov @ mail.ru