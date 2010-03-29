Нужно создать интернет магазин обучающих видеокурсов, видеоуроков на ShopCMS, который должен продавать товар и приносить прибыль. С качественным уникальным дизайном и продуманным юзабилити
Строительный сайт с богатым функционалом
Необходимо создать строительный сайт. Нарисовать хороший, красивый дизайн. Внедрить AJAX, JQUERY.
Подробнее - при переписке с выбранным исполнителем.
Бюджет - 600 у.е.
Заявки фрилансеров
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