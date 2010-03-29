Строительный сайт с богатым функционалом

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок325 просмотров

Необходимо создать строительный сайт. Нарисовать хороший, красивый дизайн. Внедрить AJAX, JQUERY.

Подробнее - при переписке с выбранным исполнителем.

Бюджет - 600 у.е.

AJAXjQuery
15 лет назад
Cleaning
Кевин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров