Сайт и логотип

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок688 просмотров

Требуется создать сайт (20 страниц), логотип.

Сайт не сложный, но нужна яркая подача.

Наподобие этого: http://photokeramika.ru

Без портфолио, заявки рассматривать не буду.

[email protected]

15 лет назад
kottmik
Котов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров