Требуется создать мотосайт. Разделы: -модели -каталог -акции -о нас -контакты
Сделать фото/видео сайт на быстрой CMS
Контакт аська 981608 пишите конкретно стоимость и сроки.
Нужно зделать сайт фото и видео галереи на негрузяшем сервер движке!
Жду предложений сколько будет стоить например написать даже свой движок.вообшем любые недорогие решения.
А так присутствуют стандартные функции:
-Регистрация пользователей.
-ЧПУ-SEO
-Статические страницы
-Управление пользователями
-Группы пользователей
-Рекламные материалы
-Обратная связь
-Интуитивная админка с графическими иконками.
Возможности Галереи:
-Вывод в 3 колонки на главной
-Категории
-Загрузка фото админом как архивом так и вручную
-Прописка Тегов для каждой фото
-Вывод каждой фотографии как полная новость
-Редактирование альбомов галереи
-Добавление фотографий пользователями в созданые админом альбомы
-предпроверка админом добавленных фотографий пользователями
-Оценка фото/средняя оценка альбомов в галереи
-Комментирование фотографий/ редактирование комментов админом
-ограничение по просмотрам альбомов отдельным группам пользователей по IP
(намример 10 Альбомов в час)
-Доступ группам пользователей
-Вывод блока топ альбомы/топ видео
-Сортировка Альбомов по рейтингу, по алфавиту, по последнему обновлению
-Сортировка Фото в алъбоме по рейтингу и по дате загрузки
-Поиск галерей
-Вывод галерей в RSS 2.0
-Вывод тегов в облако тегов
Видео галерея работает примено также только вместо картинок грузиться flashcode например от youtube, ручная загрузка или автогенерирование картинки
Тех настройки галереи:
Разрешать добавлять галлереи пользователям: да/нет
Возможные типы фото:
Ширина уменьшенной копии:
Количество альбомов на главной:
и тп.
Диз-Шаблон простенький резиновый в 3 колонки, В бело серых тонах.
Нужен ответсвенный программист который исправит баги даже если они всплывут позже.
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Заявки фрилансеров
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