Сделать фото/видео сайт на быстрой CMS

Контакт аська 981608 пишите конкретно стоимость и сроки.

Нужно зделать сайт фото и видео галереи на негрузяшем сервер движке!

Жду предложений сколько будет стоить например написать даже свой движок.вообшем любые недорогие решения.

А так присутствуют стандартные функции:

-Регистрация пользователей.

-ЧПУ-SEO

-Статические страницы

-Управление пользователями

-Группы пользователей

-Рекламные материалы

-Обратная связь

-Интуитивная админка с графическими иконками.

Возможности Галереи:

-Вывод в 3 колонки на главной

-Категории

-Загрузка фото админом как архивом так и вручную

-Прописка Тегов для каждой фото

-Вывод каждой фотографии как полная новость

-Редактирование альбомов галереи

-Добавление фотографий пользователями в созданые админом альбомы

-предпроверка админом добавленных фотографий пользователями

-Оценка фото/средняя оценка альбомов в галереи

-Комментирование фотографий/ редактирование комментов админом

-ограничение по просмотрам альбомов отдельным группам пользователей по IP

(намример 10 Альбомов в час)

-Доступ группам пользователей

-Вывод блока топ альбомы/топ видео

-Сортировка Альбомов по рейтингу, по алфавиту, по последнему обновлению

-Сортировка Фото в алъбоме по рейтингу и по дате загрузки

-Поиск галерей

-Вывод галерей в RSS 2.0

-Вывод тегов в облако тегов

Видео галерея работает примено также только вместо картинок грузиться flashcode например от youtube, ручная загрузка или автогенерирование картинки

Тех настройки галереи:

Разрешать добавлять галлереи пользователям: да/нет

Возможные типы фото:

Ширина уменьшенной копии:

Количество альбомов на главной:

и тп.

Диз-Шаблон простенький резиновый в 3 колонки, В бело серых тонах.

Нужен ответсвенный программист который исправит баги даже если они всплывут позже.