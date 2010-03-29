Разработать интернет магазин под ключ

Тематика магазина украшения для тела ( пирсинг) и товары для косметолога

Важно:

Большое количество вариантов каждого украшения, цвет длина, толщина,

Большое число товаров

Интеграция базы магазина с 1С

Система регистрации пользователей

Рассылка новостей

Простота функционала добавления новых продуктов

Автоматическая выписка счетов и квитанций

Интеграция с популярными электронными платежными системами

система скидок

- автоматическая выписка счетов и квитанций

Если возможно решить вопрос более менее нормальной синхронизации с 1с то можно использовать Shop Script от WebAsyst

Вот ссылка где можно увидеть примерную структуру количество и варианты каждой позиции товара http://body-piercing.com/