Контакт аська 981608 пишите конкретно стоимость и сроки. Нужно зделать сайт фото и видео галереи на негрузяшем сервер движке! Жду предложений сколько будет стоить например написать даже свой движок.вообшем ...
Создать интернет-магазин детских товаров
Добрый день!
Необходимо быстро и недорого сделать несложный интернет-магазин детских товаров и разместить его на моем хостинге (домен уже есть). На данном этапе в каталоге всего 38 позиций.
ТЗ нет))).
Структуру сайта и наполнение предоставлю.
Требования к сайту:
- несложный дизайн в детсокм стиле
- простая навигация и админка
Выбор исполнителя будет определяться по цене, срокам и портфолио (просьба указывать эти данные в своем предложении)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется создать мотосайт. Разделы: -модели -каталог -акции -о нас -контактыЗакрыт15 лет назад
Превый заказ будет на 5 саттелитов. Срок изготовление одного саттелита не более 5 дней. Можно без дизайна, но если сможете сделать и дизайн - так будет удобнее. В заявках указывайте, пожалуйста, ...Завершен15 лет назад
- $600
Необходимо создать строительный сайт. Нарисовать хороший, красивый дизайн. Внедрить AJAX, JQUERY. Подробнее - при переписке с выбранным исполнителем. Бюджет - 600 у.е.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать магазин на osCommerce + оригинальный дизайнСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется срочно! Редактирование сайта (изменение содержимого, наполнение, запуск, активация того, что было в "задумке"). Работа на удалении, вся необходимая информация будет предоставлена. Ваши предложения присылайте на почту: [email protected] Или звоните: ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Домен сайта: mostest.se исходный шаблон: http://www.opendesigns.org/preview/?design=504 особенность: сайт полностью на шведском языке. это не должно никак смущать, т к никакого знания шведского не нужно. нужно только умело ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $160
Необходим сайт, рекламирующий и продающий продукт, по аналогии с ponscig.ruСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад
Тематика - Предоставление Кейтеринг услуг. Ключевые слова - Бизнес, Питание, Ресторан, Офис Просьба указывать в сообщении бюджет и сроки. В последствии допускается корректировка до 30%. Сообщения без цен и сроков, рассматриваться не ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо в максимально сжатые сроки создать сайт(разработать дизайн) по тематике банного клуба.Закрыт15 лет назад