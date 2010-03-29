Создать интернет-магазин детских товаров

Добрый день!

Необходимо быстро и недорого сделать несложный интернет-магазин детских товаров и разместить его на моем хостинге (домен уже есть). На данном этапе в каталоге всего 38 позиций.

ТЗ нет))).

Структуру сайта и наполнение предоставлю.

Требования к сайту:

- несложный дизайн в детсокм стиле

- простая навигация и админка

Выбор исполнителя будет определяться по цене, срокам и портфолио (просьба указывать эти данные в своем предложении)