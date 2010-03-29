Создать интернет-магазин детских товаров

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок312 просмотров

Добрый день!

Необходимо быстро и недорого сделать несложный интернет-магазин детских товаров и разместить его на моем хостинге (домен уже есть). На данном этапе в каталоге всего 38 позиций.

ТЗ нет))).

Структуру сайта и наполнение предоставлю.

Требования к сайту:

- несложный дизайн в детсокм стиле

- простая навигация и админка

Выбор исполнителя будет определяться по цене, срокам и портфолио (просьба указывать эти данные в своем предложении)

15 лет назад
olishna
Ольга 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$70
4 дня

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад