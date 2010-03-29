Контакт аська 981608 пишите конкретно стоимость и сроки. Нужно зделать сайт фото и видео галереи на негрузяшем сервер движке! Жду предложений сколько будет стоить например написать даже свой движок.вообшем ...
Сайт-каталог товаров.
Создать сайт наподобие http://coral-club.com.ua/index.php, с каталогом товаров отсюда: http://coral-club34.ru/shop
Главное в сайте - красивый внешний вид, приятный дизайн.
Движок любой, но чтобы можно было на всех страницах менять сео-тэги. И желательно называть страницы.
Бюджет 10000 рублей.
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