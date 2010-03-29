Сайт-каталог товаров.

$333
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок367 просмотров

Создать сайт наподобие http://coral-club.com.ua/index.php, с каталогом товаров отсюда: http://coral-club34.ru/shop

Главное в сайте - красивый внешний вид, приятный дизайн.

Движок любой, но чтобы можно было на всех страницах менять сео-тэги. И желательно называть страницы.

Бюджет 10000 рублей.

15 лет назад
salut_pionier
Семен 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранные исполнители

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад
$250
5 дней
Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
15 лет назад
$350
1 день

Заявки фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад
Jip
40 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-1)
15 лет назад