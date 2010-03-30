Сделать сайт на CMS + диз на основе фри шаблона

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок265 просмотров

Сделать сайт на CMS (почему-то душа лежит к Joomla под этот проект, но если аргументируете, возможен друпал, вордпрес или ДЛЕ). Простой статик, плюс несколько форм.

Также нужен дизайн, можно на основе бесплатного шаблона с правками (стиль, который нужен http://ru.saxobank.com/services/portfolio-investment).

ТЗ в приложении.

Принимаются заявки, только прочитавшим ТЗ, указавшим цены и сроки.

Оплата - после предоставления на Вашем хостинге. Могу провести сразу WM с протекцией (код по факту).

Если с Киева, можно налом.

DrupalJoomlaWordPress
15 лет назад
1000000000
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$250
7 дней

Заявки фрилансеров

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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