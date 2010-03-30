Контакт аська 981608 пишите конкретно стоимость и сроки. Нужно зделать сайт фото и видео галереи на негрузяшем сервер движке! Жду предложений сколько будет стоить например написать даже свой движок.вообшем ...
Сделать сайт на CMS + диз на основе фри шаблона
Сделать сайт на CMS (почему-то душа лежит к Joomla под этот проект, но если аргументируете, возможен друпал, вордпрес или ДЛЕ). Простой статик, плюс несколько форм.
Также нужен дизайн, можно на основе бесплатного шаблона с правками (стиль, который нужен http://ru.saxobank.com/services/portfolio-investment).
ТЗ в приложении.
Принимаются заявки, только прочитавшим ТЗ, указавшим цены и сроки.
Оплата - после предоставления на Вашем хостинге. Могу провести сразу WM с протекцией (код по факту).
Если с Киева, можно налом.
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