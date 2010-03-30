Создать сайт наподобие http://coral-club.com.ua/index.php, с каталогом товаров отсюда: http://coral-club34.ru/shop Главное в сайте - красивый внешний вид, приятный дизайн. Движок любой, но чтобы можно было на всех страницах ...
Создание сайта на joomla
Добрый день!
Необходимо сделать на joomla простой сайт для некоммерческой организации. По структуре похож на http://nusep.org. Тематика оформления: энергосбережение, экология, возобновляемые источники энергии. Как к примеру: http://www.joomlatemplateshop.net/joomla-eco-business057/
http://www.web-templates-studio.com/eco-website-templates.html
Хостинг и домен есть!
Ждем Ваши предложения и ссылки на примеры работ.
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