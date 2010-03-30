Сайт на Друпал. Срок 14 дней Т3 в личку. В первую очередь буду смотреть выполненные работы в портфолио
Небольшие изменения на сайте
Т.З. по школьной форме.
1. Из раздела "Школьная форма" сайта zaovasilisa.ru скопировать фотографии моделей,
номера моделей и описания в раздел "Коллекция" сайта schoolmoda.ru.
Большие фотографии сделать по образцу "12-1.jpg" c сайта schoolmoda.ru,
а именно: левая часть фотографии (на белом фоне) - с zaovasilisa, правая (фотки в школе)- со schoolmoda.ru.
Названия htm-файлов страниц моделей привести к формату "index-Номер модели.htm", чтобы с ними впоследствии было удобно работать.
То же проделать и с фотографиями (сейчас не все фотографии соответствуют моделям).
Некоторые модели на zaovasilisa оформлены в комплекты, так их и нужно сделать на schoolmoda.ru (сечас там все отдельно).
Всего 14 моделей - 14 страниц на сайте.
По дизайну - добавить тонкую рамку иконкам(160х200) и большим фотографиям (800х564) и красную рамку при наведении курсора мыши на иконке.
2. На странице каждой модели внизу по центру поставить кнопку "Заказать"(b004.jpg),
при нажатии на которую открывать zaovasilisa.ru и диалог выбора этой модели.
3. В разделе "Оформление заказа" сделать текст (наберем его мы сами) с такой же кнопкой внизу,
при нажатии на которую переходим в каталог в раздел "Школьная форма" zaovasilisa.ru.
4. Вырезать со всех страниц код, сгенерированный teleport pro.
срок 1 день
skype avtaikina
icq 554662706
Заявки фрилансеров
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