Небольшие изменения на сайте

Т.З. по школьной форме.

1. Из раздела "Школьная форма" сайта zaovasilisa.ru скопировать фотографии моделей,

номера моделей и описания в раздел "Коллекция" сайта schoolmoda.ru.

Большие фотографии сделать по образцу "12-1.jpg" c сайта schoolmoda.ru,

а именно: левая часть фотографии (на белом фоне) - с zaovasilisa, правая (фотки в школе)- со schoolmoda.ru.

Названия htm-файлов страниц моделей привести к формату "index-Номер модели.htm", чтобы с ними впоследствии было удобно работать.

То же проделать и с фотографиями (сейчас не все фотографии соответствуют моделям).

Некоторые модели на zaovasilisa оформлены в комплекты, так их и нужно сделать на schoolmoda.ru (сечас там все отдельно).

Всего 14 моделей - 14 страниц на сайте.

По дизайну - добавить тонкую рамку иконкам(160х200) и большим фотографиям (800х564) и красную рамку при наведении курсора мыши на иконке.

2. На странице каждой модели внизу по центру поставить кнопку "Заказать"(b004.jpg),

при нажатии на которую открывать zaovasilisa.ru и диалог выбора этой модели.

3. В разделе "Оформление заказа" сделать текст (наберем его мы сами) с такой же кнопкой внизу,

при нажатии на которую переходим в каталог в раздел "Школьная форма" zaovasilisa.ru.

4. Вырезать со всех страниц код, сгенерированный teleport pro.

срок 1 день

skype avtaikina

icq 554662706